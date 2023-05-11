Российские автодилеры потребовали от Renault компенсации убытков из-за ухода компании

— 2 мая 2023 года группа российских дилеров Renault направила на имя президента компании Жан-Доминика Сенара предложение заключить соглашение о компенсации российским дилерам убытков в размере 8,5 млрд. рублей, понесенных в результате ухода бренда Renault с российского рынка, — сообщил президент ассоциации «Российские автомобильные дилеры» (РОАД) Алексей Подщеколдин.

Свой уход из России в мае 2022 года французская компания обставила в виде символической продажи московского завода Renault столичному правительству и передачи своих акций АВТОВАЗа подведомственному Минпромторгу РФ ФГУП НАМИ. При этом фирменная дилерская сеть бренда, включавшая более 150 автоторговых организаций, оказалась фактически брошена на произвол судьбы.

Теперь эти компании хотят получить с французов компенсацию затрат на приобретение и аренду недвижимости дилерских центров, на их реконструкцию под стандарты Renault, на обучение персонала, на обслуживание кредитов, взятых под развития дилерской сети марки в России. Кроме того, они хотят вернуть деньги, которые им пришлось потратить в связи с отсутствием гарантийной поддержки со стороны французов, а также возместить упущенную выгоду от прекращения продаж автомобилей бренда на отечественном рынке.

Если Renault проигнорирует обращение своих бывших партнеров, последние грозятся пойти в суд. Правда, не ясно — в какой именно и с какими перспективами удовлетворения иска.