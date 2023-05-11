В России сильно вырос интерес к подержанным машинам с вариаторами и «роботами»

В первые четыре месяца текущего года наибольшим спросом у россиян традиционно пользовались машины с механической коробкой передач — объявления о продаже авто на «ручке» изучали 58,7% пользователей платформы «Авито Авто». На втором месте оказалась автоматическая трансмиссия (34,1%), на третьем — вариатор (3,8%), а на четвертом — «робот» (3,5%).

Если говорить о конкретных моделях, то в лидерской пятерке автомобилей с МКП, которые больше всего интересовали наших сограждан — сплошь LADA. Возглавляет рейтинг с показателем в 7,9% (от всех машин на «механике») Priora, на второй строчке расположился ВАЗ−2114 (5,5%), на третьей — Granta (3,9%). Кроме того, в ТОП−5 вошли ВАЗ−2107 и ВАЗ−2110: 3,7% и 3,2% соответственно.

Что же до «автомата», то те, кто присматривался к двухпедальным машинам, чаще всего изучали объявления о продаже Toyota Camry — 5,2%. Далее в рейтинге идет корейская парочка Hyundai Solaris и Kia Rio: 3,9% и 3,1%. А замыкают первую пятерку премиальные «немцы» — Mercedes-Benz E-класса (3%) и BMW 5-й серии (2,1%).