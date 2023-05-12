Geely Coolray и другие самые популярные кроссоверы в России

Согласно отчету специалистов агентства «Автостат», проанализировавших сведения о регистрации новых автомобилей, по итогам второго весеннего месяца в России реализовано 75 622 транспортных средств, что почти в три раза больше, чем годом ранее.

Что касается сегмента SUV, то абсолютным лидером стал китайский кроссовер Geely Coolray, завоевавший признание 4200 российских потребителей. По сравнению с минувшим годом модель улучшила свои продажи в 17 раз!

Второе место заняла отечественная LADA Niva Travel, разошедшаяся тиражом в 3800 единиц, что в четыре раза больше, чем год назад. Замыкает ТОП−3 китайский паркетник Haval Jolion с показателем в 3500 проданных авто: в восемь раз больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Четвертую позицию застолбил за собой не менее китайский Chery Tiggo 4 Pro — модель выбрали 3400 покупателей. А пятая строчка досталась исконно русской LADA Niva Legend с результатом в 2800 реализованных авто.