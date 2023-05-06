Авторынок России болен, врач не приходит: итоги апрельских автопродаж вызывают уныние

Оговорка про доступность данных сделана не случайно. К сожалению, комитет автопроизводителей Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ) перестал быть тем кладезем информации, которым являлся долгие годы. Главная проблема в том, что его база данных объективно не полная.

В ней не учитываются автомобили, ввезенные по параллельному импорту. Раньше на это можно было спокойно закрывать глаза из-за мизерности потока. Сейчас доставленные таким образом машины составляют более 10% от общего объема рынка и игнорировать их нельзя. Кроме того, BMW, Mercedes-Benz, Evolute, Chery со всеми суббрендами предоставляют данные только поквартально. И если «немцев» можно с чистой душой не принимать во внимание, поскольку их продажи уверенно стремятся к нулю, то «китайцы» способны сильно подкорректировать общую картину.

В сравнении с «днищем»

Тем не менее, кое-какие выводы можно сделать и по имеющимся у АЕБ данным. Сообщается, что продажи новых авто в юном месяце апреле выросли на 70,6% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Напомним, что в апреле 2022-го падение составило 78,5% относительно 2021-го. Но это совсем не значит, что объемы реализации легковушек вернулись на прежний уровень.

Два года назад в этом месяце было продано 151 964 автомобиля, а в 2023-м — лишь 54 270 штук. То есть, реально по сравнению с не самым успешным, но более-менее спокойным позапрошлым годом рынок упал на 64,3%. Радостно подпрыгивать, расписывая наши успехи на фоне 2022-го, который нельзя назвать по-другому никак кроме «днище» — по меньшей мере несерьезно.