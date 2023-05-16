Прогнозы скорректированы: китайцы обгонят по продажам АВТОВАЗ уже в 2023 году

В релизе НАПИ, опубликованном под занавес минувшего года, говорилось, что по пессимистичному сценарию китайцы продадут в России в 2023 году 150 000 новых машин, по базовому — 210 000, а по оптимистичному — 260 000. Новые же показатели, обнародованные в середине мая, гораздо выше: 269 600, 295 200 и 319 500 авто соответственно.

Любопытно при этом, что все в том же декабрьском сообщении аналитики НАПИ предполагали, что АВТОВАЗ реализует свой производственный план на 2023-й (выпуск 400 000 автомобилей) лишь на 70% (по базовому сценарию). Если так и будет, то китайцы обойдут к концу текущего года отечественного автогиганта. Даже при невыполнимом условии, что дилеры LADA передадут покупателям все без исключения машины, сошедшие с конвейера.

К слову, если взглянуть на итоги продаж за первые четыре месяца года (на данные Ассоциации европейского бизнеса), то можно увидеть, что «поднебесные» автобренды уже наступают на пятки АВТОВАЗу. В январе-апреле LADA реализовала 91 875 автомобилей, а марки из КНР суммарно — около 80 000. Точнее сказать сложно, поскольку лидер китайского сегмента, компания Chery, передает информацию в АЕБ не каждый месяц, а раз в квартал.