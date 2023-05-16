Владивосток стал крупным автомобильным хабом России

Как сообщает Дальневосточное таможенное управление, больше всего через «Владик» ввезли машин в марте: границу пересекло более 22 000 транспортных средств. Для сравнения: в том же месяце прошлого года этот показатель был равен 11 000 автомобилей.

При этом служба отмечает, что в апреле объемы импорта снизились на 14% до 19 500 авто. Первый заместитель начальника Владивостокской таможни Константин Пономарев пояснил, что такая тенденция связана с изменениями сезонной динамики: обычно поток растет в летние месяцы и достигает пикового значения в ноябре. Заметим, что все «железные кони» ввозятся физическими лицами, то есть должны быть предназначены для личного пользования.

Напомним также, что в январе ведомство подвело итоги своей работы в 2022 году. Так, за 12 месяцев через Владивосток «приехало» около 197 000 авто, что на 72% больше, чем в 2021 году.