Япония резко увеличила экспорт своих машин в Россию

Объем поставок автотранспорта из Японии в Россию в апреле 2023 года увеличился на 77% по сравнению с аналогичным периодом года прошлого — об этом заявил местный Минфин. Параллельно на 86,4% вырос экспорт в нашу страну мотоциклов, сразу на 350% — цветных металлов и на 208% — продукции из резины. Также стали отправлять больше аудио- и видеоаппаратуры (на 51,8%). Зато почти прекратился вывоз из России изделий из стали и железа — он сократился на 97,9% по сравнению с показателями апреля 2022 года.

Рассуждая об автомобилях, экспортируемых сейчас из Японии в Россию, следует иметь в виду, что речь идет преимущественно о подержанных праворульных моделях. Поскольку практически все тамошние компании-автопроизводители прекратили официальные поставки своей продукции на отечественный рынок еще в прошлом году. Зато японских машин «бэушек» в нашу страну только через таможню Владивостока за прошлый год было ввезено более 200 000 штук.