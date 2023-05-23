Когда начнутся российские продажи дешевой версии седана Kaiyi E5

Увы, но подробностей о новой, более доступной версии Kaiyi E5, пока немного. Известно лишь, что она будет проще, чем старшая Luxury. В частности, место турбированного мотора займет атмосферный. Не исключено, что китайцы предложат и другую коробку передач — пятиступенчатую «механику», которая есть в гамме седана, ориентированного на домашний рынок. Совершенно точно будет короче список оснащения.

Что касается цены бюджетного Kaiyi E5, то ее все еще держат в секрете. Вероятно, обновленные прайс-листы опубликуют ближе к старту продаж, запланированному, как выяснили в представительстве марки наши коллеги из «Российской газеты», на август. Однако стоимости «чуть больше миллиона рублей», о которой говорили китайцы перед запуском новинки, ждать не стоит. Вряд ли ценник опустится ниже отметки в 1,5 миллиона.

Добавим, что помимо более доступной комплектации Kaiyi E5, компания также готовится к выводу на отечественный рынок кроссоверов X3, X3 Pro и X7 Kunlun. Но даже ориентировочные сроки премьер этих моделей пока не называются.