Лучше Kia Rio: в Россию приехал седан Toyota за 2 миллиона рублей

На одном из популярных автомобильных классифайдов появилось сразу девять объявлений о продаже японской четырехдверки, и все они опубликованы питерским дилером. Стартовая цена заявлена на уровне 2 225 000 целковых, однако ее можно снизить, воспользовавшись дополнительными услугами: оформить кредит и КАСКО, сдать старую машину в Trade-in. Продавец уверяет, что максимальная скидка в теории достигает 330 000 рублей.

А что же он готов предложить за эти деньги? Компактный седан, построенный на базе хечтбэка Toyota Yaris. Все автомобили, прибывшие в Северную столицу, располагают 1,5-литровым мотором на 109 л. с., автоматической коробкой передач и, разумеется, передним приводом. И тут заметим, что в иных странах Vios имеет и другую, более простую модификацию — с движком на 98 сил и «механикой».

Что касается оснащения, то петербуржский дилер не стал вдаваться в подробности комплектации. В объявлениях упоминаются лишь подушка безопасности водителя, антиблокировочная система тормозов (ABS), центральный замок, иммобилайзер и усилитель руля. Но если взглянуть на фотографии салона, то можно также рассмотреть кондиционер, бесключевой запуск двигателя и мультимедийную систему с довольно крупным экраном.