«Автотор» может сделать свои машины дешевле

Это важное событие состоялось в дни российско-китайского бизнес-форума, который проходил в Шанхае. Напомним, что начало выпуска различных автокомпонентов и электрокаров — одно из обязательств «Автотора» в рамках действующего десятилетнего инвестиционного контракта, заключенного с Минпромторгом РФ и правительством Калининградской области.

Различные запчасти и узлы будут использованы как для увеличения процента локализации уже выпускаемых моделей, так и для подготовки к производству «электричек». Кроме того, планируются поставки запчастей и другим российским производителям.

Запуск первой очереди мощностей по механической обработке и сборке электродвигателей ожидается до конца 2023 года. Вторая очередь, включающая ввод в эксплуатацию оборудования полного цикла для изготовления отливок, запланирована на 2024 год.