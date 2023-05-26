Дилеры рассекретили российские цены еще двух новинок от Changan

Прайс-листы обнародовал тот же дилер, что ранее «слил» цены седана Eado Plus. На его сайте указано, что машины пока находятся «в поставке», а их прибытие ожидается 30 июня. Тем не менее, понравившийся авто уже можно забронировать, внеся предоплату в размере 16 000 рублей. Все это полностью соответствует «официальным» условиям Changan, а потому наши коллеги из «Китайских автомобилей» предполагают, что и цены официальные.

Если так, то кроссовер Changan Uni-T будет продаваться в России в единственной модификации с 1,5-литровым турбомотором на 188 сил, семиступенчатым «роботом» и передним приводом. А вот комплектаций предусмотрено две: Luxe по цене от 2 870 000 рублей и Tech — от 2 970 000 целковых.

Что же касается Changan Hunter Plus, то рамный «грузовичок» для России оснащен двухлитровым двигателем на 233 сил, работающим в паре с восьмидиапазонным «автоматом». Привод — полный. Выбирать версии, сравнивая списки оснащения, покупателям не придется — исполнение лишь одно. И за него просят 3 360 000 рублей.

Напомним, на днях российские дилеры Changan начали принимать заказы и на самый дешевый на сегодняшний день китайский седан — модель Alsvin. Подробнее о нем портал «АвтоВзгляд» рассказывал здесь.