На смену Skoda и Hyundai: в московские таксопарки пришли первые Kaiyi E5

Телеграмм канал «Омбудсмен такси» опубликовал фотографию Kaiyi E5, заступившего, судя по оклейке, на службу в один из московских таксопарков. Машина изначально рассматривалась как аварийная замена вышедших в тираж «корейцев» и «европейцев» из класса «комфорт».

Напомним, что в начале года появилась официальная информация о старте производства на калининградском конвейере автомобилей нового для России, но хорошо известного в Китае бренда Kaiyi («дочка» Chery). E5 — седан C-класса, оснащенный полуторалитровым бензиновым турбомотором мощностью 147 л. с. Кстати, в Китае он же выдает 156 л. с., что наверняка будет отмечено будущими владельцами.

Под капотом «пятерки» на сегодняшний день располагается единственный доступный в России тандем мотора и трансмиссии — полуторалитровый турбированный двигатель мощностью 147 л. с., агрегатированныйй с бесступенчатым вариатором. Но летом на рынок выйдет более бюджетная версия: место турбированного мотора займет атмосферный.

Не исключено, что китайцы предложат и другую коробку передач — пятиступенчатую «механику», которая есть в гамме седана, ориентированного на домашний рынок. И это будет правильным решением, ведь турбина и CVT в такси — спорное решение. Но на безрыбье «китаец» — более чем рыба. Особенно с учетом стильной и агрессивной внешности, богато отделанного просторного салона и, что самое важное на сегодняшний день, без официальных, по крайней мере, проблем с запчастями и обслуживанием. А вот справится ли он с непростой ролью «извозчика» и на сколько его ресурса хватит, мы узнаем совсем скоро.