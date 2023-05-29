Автомобили

Автопром К каким машинам из КНР стоит присмотреться на вторичке Фото vyksavkurse.ru

Российский потребитель привык, что безоговорочными лидерами с точки зрения надежности являются европейские, корейские и японские автомобили. Однако сегодня, как выяснилось, в этом смысле вполне уже можно положиться и на китайские транспортные средства. И эксперты уже перечислили самые беспроблемные машины из КНР на нашем рынке.