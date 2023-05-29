К каким машинам из КНР стоит присмотреться на вторичке

Заслуженное «золото» в этом рейтинге взял Changan CS35, о котором практически нет негативных отзывов со стороны автовладельцев. Второе место у JAC J7, а замкнул первую тройку Geely Atlas Pro. Пятым и шестым стали Changan — CS35 Plus и Haval Jolion. Кстати сказать, CS35 и Atlas Pro в 2015 году получили отличную оценку в краш-тесте по версии C-NCAP.
С шестой по десятую позицию, судя по исследованию сервиса «Автотека». заняли JAC S3, Exeed TXL, Geely Emgrand X7, Exeed VX и Changan CS75. Возможно, этот рейтинг поможет гражданам при выборе китайского автомобиля на вторичке.
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