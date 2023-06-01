Объявлены цены и старт продаж «бюджетной» версии Geely Tugella

За четыре месяца 2023 года официальными дилерами Geely в России было реализовано немногим меньше 3000 купе-кроссоверов Tugella. А с выводом свежей версии китайцы намерены расширить аудиторию покупателей, которым предложат 2-литровый вариант «Тугеллы» с полным приводом в трансмиссии. В оснащении с 200-сильным турбированным агрегатом, выдающим 350 Нм крутящего момента, который достигается с 1800 оборотов в минуту, автомобиль ускоряется до первой «сотни» с места за 7,4 секунды.

Для тех, кому хочется побыстрее, в линейке по-прежнему доступна модификация с более производительным мотором мощностью 238 л. с. Правда, доплата за нее составит около 500 000 рублей.