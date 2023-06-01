Стартовал прием заказов на новую LADA Vesta NG

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АВТОВАЗ объявил о начале приема заказов на новую LADA Vesta NG — первые автомобили уже отгружаются в дилерские центры страны. Флагман доступен в четырех типах кузова: седан, универсал, а также Cross и SW Cross. Цены начинаются от 1 239 900 рублей.
Мирон Горин

В базовое исполнение модели входят фронтальные подушки безопасности, антиблокировочная тормозная система, фуннкция запуска мотора кнопкой, кондиционер, а также полный электропакет. Отдельно стоит добавить, что отныне во всех комплектация LADA Vesta установлены дисковые тормоза задних колес. Кроме того, в оснащении появилась графическая приборная панель и мультимедийный центр EnjoY Vision Pro с 10-дюймовым дисплеем и сервисами «Яндекс».

А вот вариатора и 122-сильного двигателя пока, увы, нет. На первоначальном этапе продаж модель предлагается — на выбор — с движком мощностью 90 или 106 «лошадей». Коробка передач — безальтернативная «механика» о пяти ступенях. Кстати сказать, портал «АвтоВзгляд» уже опробовал новинку в деле и готов поделиться впечатлениями: с итогами первого тест-драйва новой LADA Vesta NG можно познакомиться здесь.

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1 июня 2023
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