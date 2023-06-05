АВТОВАЗ анонсировал выход на рынок LADA Largus с «автоматом»

— На АВТОВАЗе автоматические трансмиссии сейчас не выпускаются, потому что мы не адаптировали другой тип коробки передач под наши автомобили, но мы планируем это сделать уже с начала следующего года. Оборудовать автоматической коробкой передач LADA Vesta и LADA Largus — это наша первостепенная задача, — заявил Соколов.

Таким образом получается, что появления LADA Largus с автоматической трансмиссией того или иного типа можно ожидать в начале 2024 года.

Что касается восстановления производства Largus, то, по словам Соколова, его планируется восстановить осенью 2023 года. Кроме того, в будущем году АВТОВАЗ планирует выпустить новое семейство автомобилей на замену LADA Granta. Сообщается, что новинка уже получила имя, которое завод пока держит в секрете.

– Мы планируем начать производство в четвертом квартале 2024 года, и уже с января этот автомобиль поступит в продажу — рассказал Соколов о новой Granta «Коммерсанту».