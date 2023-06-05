LADA Granta 2 получит новое название и появится в 2025 году

В Сеть уже «слили» фотографии прототипов Granta XJO или «Гранта 2». Известно и то, что в основе модели лежит доработанная французская платформа CMF-B, доступ к которой АВТОВАЗ сохранил в рамках соглашения с Renault.

В мае завод запатентовал ряд деталей интерьера будущего автохита, включая дверные карты, отделку потолка, порог багажника, передние кресла, задний диван и систему выпуска. То есть работа идет полным ходом. Из интервью Соколова, которое он дал газете «Коммерсант» следует, что конвейерная сборка модели В-сегмента (имя которой пока тайна) начнется в четвертом квартале 2024 года. А к дилерам первые машины приедут в январе 2025 года. Скорее всего, это будут седан, универсал и Cross-версии этой новинки рынка.

Судя по тому, что «Гранта 2» получит новое название, предположим: нынешнюю «Гранту» оставят на конвейере, ведь она неплохо продается. Наши люди точно будут ее брать, ведь дефицит дешевых машин с нами надолго.