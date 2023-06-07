Лифтбэк LADA Granta получил «спортивную» версию Drive Active

До сих пор LADA Granta Drive Active предлагалась лишь в кузове седан, а теперь — на радость практичных водителей — волжане выкатили и одноименный лифтбэк. От стандартной версии эта отличается аэродинамическим обвесом кузова, 15-дюймовыми дисками особого дизайна, перенастроенным шасси. Разумеется, не обошлось и без «спортивной» отделки салона: контрастных алых вставок, строчки, окантовки шкалы приборов.

Что касается оснащения, то лифтбэк Granta Drive Active доступен только в комплектации Comfort, которая предусматривает две подушки безопасности, кондиционер, обогрев передних кресел и аудиосистему. Под капотом же автомобиля, как и в случае с седаном, трудится 1,6-литровый 90-сильный «восьмиклапанник», агрегатированный с пятиступенчатой «механикой».

Как уже было сказано, стартовый прайс лифтбэка — 980 900 рублей. Для сравнения: за четырехдверку Granta Drive Active в той же комплектации Comfort дилеры просят от 953 900 целковых, в базовой Classic — от 827 900. А за самую дешевую «Гранту» в принципе — от 692 300.