АВТОВАЗ начнет оснащать LADA Granta системой ABS нынешним летом

— На Vesta в базовом варианте ABS уже установлена практические с момента запуска конвейера. Что касается Granta, то мы планируем оснащать ее этой системой уже летом текущего года, — заявил г-н Соколов в ходе выставки «Евразия — наш дом».

Напомним, что с уходом из России большого числа компаний-поставщиков автокомпонентов, АВТОВАЗ столкнулся с жестким дефицитом систем ABS и ESP. По этой причине с прошлого года LADA Granta и Niva стали сходить с конвейера в комплектации, лишенной электронных систем помощи при торможении — правительство разрешило выпуск таких авто в связи со сложившейся санкционной ситуацией. Однако уже в 2023 году ABS вновь станет оборудованием, без которого невозможно будет продать новую машину на российском рынке.

Не исключено, что на LADA Granta станут устанавливать антиблокировочную систему российского производства. Несколько дней назад замглавы Минпромторга Василий Шпак сообщил, что с 1 июля 2023 года компания «Итэлма» начнет серийный выпуск ABS. Судя по всему, именно эта отечественная разработка и пойдет на тольяттинские авто.