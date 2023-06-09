Когда начнутся российские продажи новейшего кроссовера Exeed RX

Некоторое время назад глава Exeed Cars Rus Геннадий Баранов говорил, что линейка бренда, включающая кроссоверы LX, TXL и VX, пополнится новой моделью в середине лета. Сомнений в том, что он имел в виду именно RX, ни у кого не было — ведь до отечественных премьер седана Exlantix и электрокроссовера Exlatix EOY еще далеко. Теперь же информацию о скором запуске RX подтвердили собственные источники и нашим коллегам из «Китайских автомобилей».

Кроме того, стало известно, что первая партия из 500 новенький кроссоверов уже выдвинулась в нашу Необъятную. А точнее — «поднебесный» сайт Exeed сообщил, что из КНР отправили машины в некую страну, чтобы «ускорить глобализацию». То есть прямым текстом Россия по понятным политическим причинам не упоминается, но по всем косвенным признакам речь идет именно о ней.

Напомним, что как ранее объявили представители Exeed, кроссовер RX будет продаваться у нас в единственной модификации с 249-сильным мотором, семиступенчатым «роботом» и полным приводом. Комплектаций предусмотрено две: в списки оснащения войдут система ионизации и ароматизации воздуха, панорамная крыша, функция массажа для водителя и переднего пассажира, круговой обзор. Цены пока неизвестны, но их должны опубликовать уже совсем скоро.