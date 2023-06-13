Defender по-пекински: Jetour пообещал привезти кроссовер Traveler в Россию

Российское представительство брендана своей официальной странице во «ВКонтакте» сообщило о планах привезти в Россию кроссовер Jetour Traveler. В официальном заявлении компании говорится, что автомобиль «планируется к производству и скоро станет доступен в России».

Напомним, что на данный момент у нас присутствует единственную модель бренда — Jetour X90 Plus. Российские цены на новинку стали известны буквально на днях, как и то, что SUV станет флагманом марки на нашем рынке. Вслед за ним, судя по всему, к нам приедет более мелкий Jetour Dashing. И вот теперь фактически анонсировано появление у нас еще и Jetour Traveler.

Об этой машине известно, что длина ее кузова равна 4,78 м при колесной базе в 2,8 м. Китайцы планируют оснащать ее бензиновыми двигателями объемом 1,5 и 2 литра. Об их мощности официальных данных нет. Однако в существующей гамме силовых агрегатов Chery имеются «движки» подходящего объема — мощностью 147 л. с и 254 л. с. соответственно.

Продемонстрированный в ходе апрельского автосалона в Шанхае дизайн кузова и элементов салона Jetour Traveler (например, рулевого колеса) явно навеян мотивами нынешнего поколения Land Rover Defender. При том, что британский «прототип» имеет более серьезные габариты: колесную базу в 3022 мм и кузов длиннее пяти метров. СМИ и соцсети, отметив сходство Traveler с «англичанином», хором окрестили его «убийцей Haval Dargo» — из-за столь же «брутально-квадратичного» кузова китайской модели-конкурента.