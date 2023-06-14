Что сможет противопоставить АВТОВАЗ китайскому автонашествию в ближайшем будущем

Азиатские автокомпании буквально заваливают нас новинками, среди которых и седаны, и кроссоверы, и внедорожники. При этом часть моделей собирается уже на российских автозаводах. Беда только в том, что все это китайское изобилиее довольно дорогое. И в этом смысле модели LADA выглядят, повторимся, довольно неплохо.
И особенно тут выделяется классическая «Нива». Которая не только пользуется хорошим спросом, но и ждет масштабной модернизации. Комплекс доработок должен сделать Niva Legend более привлекательной и убрать недостатки, за которые ее ругали много лет. Впрочем, не только этим удивительным образчиком советской инженерной школы жив сейчас АВТОВАЗ.
Так, в последнее время немало слухов ходит про грядущую тольяттинскую новинку Granta−2. Ее многие автомобильные эксперты прочили в сменщицы нынешнему семейству «Грант», но, как говорится, не тут то было! По нашим данным у машины, которая толком и не появилась, свой путь.
А вот какой, и связан ли он с тотальным имортозамещением, которым сейчас активно занимаются в Тольятти, вы можете узнать из очередного выпуска подкаста портала «АвтоВзгляд», если пройдете по этой ссылке.