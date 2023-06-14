FAW Bestune B70 может стать новой моделью LADA

Изображения Bestune B70 опубликовало на своих страницах сообщество Avtograd News в соцсети «ВКонтакте». На них видно как машина с номерами Самарской области выезжает из внутреннего двора НТЦ. Инсайдеры сразу предположили — «китаец» может стать новой моделью LADA. Что касается сборки, то ее наладят на бывшем заводе Nissan в Санкт-Петербурге, который теперь принадлежит АВТОВАЗу.

То есть легковушка составит пару кроссоверу FAW Bestune T77. Недавно он превратился в LADA X-Cross 5, а вся локализация свелась к замене эмблемы.

Для тольяттинцев это будет шаг в правильном направлении, ведь они войдут в новый для себя сегмент. Напомним, FAW Bestune B70 лишь немного недотягивает до таких бестселлеров рынка как Toyota Camry и Kia K5. Длина «китайца» — 4810 мм, ширина — 1840 мм, высота — 1455 мм, а размер колесной базы составляет 2800 мм

Сейчас дилеры FAW предлагают машину российским покупателям. Цены стартуют от 2 328 000 рублей. Столько просят за вариант с 1,5-литровым мотором отдачей 160 л. с. и «роботом». Пятидверка с 2-литровым 217-сильным агрегатом обойдется минимум в 2 682 000 рублей. Если «семидесятка» поменяет эмблему, «прайсы», скорее всего, не сильно изменятся.