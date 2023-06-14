Японцы представили новейший кроссовер Lexus TX

Пусть своим внешним видом большой кроссовер от Lexus и напоминает какой-нибудь китайский Changan, но зато у него куда больше всевозможных «фишек», которым не перестаешь удивляться. Фактически это первый по-настоящему трехрядный SUV премиальной японской марки, где галерка не является сидушками для детворы, а представляет собой отдельную секцию полноценных кресел с индивидуальной климатической зоной.

Автомобиль с колесной базой в 2949 мм и длиной, равной 5159 мм, просто обязан быть огромным внутри. Причем таким, что при сложенных сиденьях объем багажного отсека составляет неприличные 2747 литров!

Комфорт обеспечивают обогревы и вентиляция, массаж и акустика Mark Levinson с парой десятков мощных динамиков, информационно-развлекательный комплекс с 14-дюймовым тачпадом и «разбросанными» по салону экранами, голосовым управлением и возможностью выхода в глобальную «паутину». А за безопасность отвечает увесистый букет умных электронных систем Lexus Safety System+ 3.0, включая автопарковщик и функцию автономного управления.

Силовая линейка Lexus TX — тоже недетская: от 2,4-литрового «турбо» с отдачей 279 сил до грозного гибрида вокруг V6, выдающего 412 л. с. Привод — полный. О ценах на новинку будет объявлено позже.