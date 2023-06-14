НАМИ будет выпускать российские ABS и ESP в Самаре

— ФГУП НАМИ заключил сделку по приобретению 100% долей ООО «Роберт Бош Самара», расположенного в Самарской области. Ранее компания занималась производством систем рулевого управления, антиблокировочной системы ABS и системы динамической стабилизации ESP, — говорится в сообщении, опубликованном госкомпанией.

В нем также указано, что НАМИ совместно с Минпромторгом примут непосредственное участие в перезапуске производственных процессов завода. Новый собственник намерен с 2024 года наладить выпуск антиблокировочных систем ABS и систем динамической стабилизации ESP. Выход на проектные мощности запланирован на 2025 год. Известно, что до последнего времени 90% акций ООО «Роберт Бош Самара» принадлежали ООО «Роберт Бош». Еще 10% напрямую контролировала немецкая Robert Bosch GmbH. О точной сумме и условиях сделки по приобретению ФГУП НАМИ самарского завода Bosch не сообщается. Уставной капитал ООО «Роберт Бош Самара» составляет 1,8 млрд. рублей.

Напомним, что в России недавно был начат выпуск систем ABS на другом предприятии — костромском заводе «Итэлма».