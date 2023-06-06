Не только эвакуация: ГИБДД начнет штрафовать за горящий индикатор ABS

«Любимая» россиянами статья 12.5 КоАП обрастает новыми подробностями и новыми же требованиями: отныне нельзя ездить зимой на летней резине, а летом — на зимней. Также сотрудник дорожной полиции может смело выписывать квитанцию на 500 рублей за видеорегистратор или радар-детектор, размещенный на лобовом стекле. Даже телефон на присоске теперь вне закона: нельзя размещать на «триплексе» любые «мешающие обзору предметы». Однако самая любопытная «инновация» следует после длинной тирады о шинах.

С 1 сентября 2023, согласно все той же статье, наказывать рублем начнут и за горящую лампочку ABS, сигнализирующую о неисправности антиблокировочной системы, что запрещает эксплуатацию машины. То есть если раньше гаишники могли лишь отправить автомобиль на штрафстоянку — вне зависимости от того, действительно ли ABS приказала долго жить или это всего-навсего глюк — то теперь вручат еще и постановление. Конечно, это несправедливо, но поскольку продиагностировать систему на месте невозможно, сотрудник ГИБДД будет опираться на показания индикатора.

Добавим, что автомобили, неоснащенные системой ABS изначально, санкциям подвергаться не будут. Все же остальные смогут оплачивать штраф с 50-процентным дисконтом.