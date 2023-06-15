Обновленный Chery Arrizo 5 Plus вышел на рынок Китая

Напомним, что премьера Chery Arrizo 5 Plus в нашей стране состоялась даже раньше, чем в КНР. Однако широкая публика узнала автомобиль как Omoda S5. Сейчас за него просят от 2 159 900 рублей. Важно и то, что салон и силовые агрегаты перешли к седану от модели 2021 года.

Китайский же Arrizo 5 Plus сильно отличается от «российской» версии S5. Во-первых, «пятерка» крупнее. Длина составляет 4680 мм, ширина — 1825 мм, высота — 1490 мм, а размер колесной базы равен 2670 мм. Габариты «Омоды»: 4644 x 1814 x 1493 мм при колесной базе 2650 мм. То есть это два разных автомобиля, хоть и с общими корнями. Во-вторых, под капотом появился новый атмосферник с индексом SQRG4G15 мощностью 120 л. с.

Комплектация довольно богата. Тут есть люк в крыше с электроприводом, четыре динамика, два экрана по 10,25 дюймов каждый, штатный видеорегистратор, система кругового обзора и другие блага.

Ждем, что машина приедет к нам. Ведь ранее директор АО «Чери Автомобили Рус» Владимир Шмаков заявил порталу «АвтоВзгляд»: в этом году планируется расширение модельного ряда. Среди новинок будут седаны, которые появятся как под брендом Chery, так и Omoda. Но это совершенно разные модели, каждая из которых по-своему технологична и уникальна. Дебют «пятерки» в Китае лишнее тому подтверждение.