Обновленный Discovery Sport поступил в продажу

Внешне автомобиль изменился не очень сильно. Решетка радиатора обзавелась крупными трехмерными ячейками, колесные диски получили новый дизайн, а нижняя линия порогов — окраску в цвет кузова. Также появились оригинальные накладки на боковинах бамперов. Вот, собственно, и все.

Немного обновлений и в салоне. Теперь тут виртуальная доска приборов, сенсорный 11,4-дюймовый головной дисплей, дополнительные отсеки для мелочевки и освеженный селектор коробки передач.

А вот силовая линейка претерпела сокращение. «Диско» больше не располагает топовой бензиновой версией, чье место занял гибрид на 309 сил. Для тех, кому нужно что-нибудь попроще, найдутся установки на 163, 200, 204 и 249 л. с. Трансмиссия — девятидиапазонный «автомат».

Цены на обновленный Discovery Sport начинаются в Европе от 45 000 евро, что в переводе на наши деньги составляет около 4 000 000 рублей. Впрочем, наверняка желающих приобрести кроссовер по параллельному импорту заставят заплатить много дороже.