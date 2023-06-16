АВТОВАЗ назвал имя «могильщика» LADA Granta

— Новое семейство автомобилей, приходящее на смену Granta, будет называться Iskra. Это решение уже утверждено правлением, и именно под этим брендом будет реализовываться целое семейство наших новых автомобилей в трех вариациях: седан, универсал и, наверное, универсал-кросс, — заявил г-н Соколов.

По его словам, машина будет базироваться на платформе CMF-B, доставшейся АВТОВАЗу после ухода из России альянса Renault-Nissan. На ее основе на румынском заводе Renault сейчас выпускают Dacia Logan и Sandero. До ухода французов с отечественного рынка предполагалось, что обновление линейки АВТОВАЗа, изначально запланированное на 2022 год, произойдет на базе именно этой платформы.

Соколов так же сообщил, что постановка на конвейер тольяттинского производителя LADA Iskra должна произойти в конце 2024 года, а старт продаж модели — в 2025 году. Сейчас это сделать невозможно, поскольку предприятие на данный момент не может заместить автокомпоненты иностранных поставщиков, применяемые в CMF-B.

Экстерьер Iskra будет напоминать дизайн LADA Vesta. Выпуск Granta планируется завершить в 2027 году.