АВТОВАЗ завалит россиян «китайскими» LADA из Санкт-Петербурга

Старт сборки автомобилей на бывшей площадке Nissan запланирован на 17 июня. Напомним, теперь этот завод называется ООО «Лада Санкт-Петербург». Его первенцем станет городской кроссовер LADA X-Cross 5, представленный в рамках ПМЭФ. А в ближайшие два года к SUV присоединятся еще две модели.

По словам топ-менеджера, в 2024 году с конвейера в Питере сойдут от 30 000 до 35 000 авто. А в 2025 году показатели увеличат до 50 000 машин. В принципе, сделать это будет не так сложно, ведь речь идет о крупноузловой сборке «китайцев». Скажем, LADA X-Cross 5 не что иное, как клон-копия FAW Bestune T77. Его продают у нас с конца 2021 года. Вероятно, азиаты скоро уберут SUV из своего модельного ряда, чтобы не создавать конкуренцию.

Следующим, очень вероятно, станет лифтбэк Bestune B70. Его уже заметили в Тольятти. Таким образом, FAW может вообще передать весь свой легковой сегмент АВТОВАЗу, а представительство марки сосредоточится на продаже и обслуживании коммерческой техники, которая довольно широко распространена в России.