Volkswagen готовит к премьере новое поколение Tiguan

Фото производителя.
VW Tiguan нового поколения попался фотошпионам на последнем этапе ездовых испытаний. Премьера состоится уже ближайшей осенью, а продажи начнутся с нового года. Машина претерпела ряд серьезных изменений и доработок, который наверняка придутся по душе истовым поклонникам VAG. Наверняка, машины прибудут и в Россию. Новыми, но «серыми». Подробности — на портале «АвтоВзгляд».
Эдуард Раскин

Не фейслифтинг и не обновление, а новое поколение Volkswagen Tiguan увидит свет через несколько месяцев. Судя по фотографиям, изменился кузов — линии стали плавне, появилась новая решетка радиатора и светодиодная лента между фарами. Колесная база осталась прежней, а вот длина машины изменилась — новинка прибавила 32 мм, увеличив объем багажного отделения.

Фото производителя.

Уже известно, что немцы установили на компактный кроссовер адаптивную подвеску о 12 режимах работы, матричные фары, проекцию на лобовое стекло, шикарные кресла с массажем и вентиляцией, 12,9-дюймовый экран мультимедиа. Самое заметное изменение — селектор коробки передач перенесен на левый подрулевой «лепесток». Под капотом — бензиновые, дизельные и гибридные силовые установки. Ожидается, что мощность «гибрида» составит от 201 до 268 лошадиных сил.

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16 июня 2023
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