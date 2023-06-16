Volkswagen готовит к премьере новое поколение Tiguan

Не фейслифтинг и не обновление, а новое поколение Volkswagen Tiguan увидит свет через несколько месяцев. Судя по фотографиям, изменился кузов — линии стали плавне, появилась новая решетка радиатора и светодиодная лента между фарами. Колесная база осталась прежней, а вот длина машины изменилась — новинка прибавила 32 мм, увеличив объем багажного отделения.
Уже известно, что немцы установили на компактный кроссовер адаптивную подвеску о 12 режимах работы, матричные фары, проекцию на лобовое стекло, шикарные кресла с массажем и вентиляцией, 12,9-дюймовый экран мультимедиа. Самое заметное изменение — селектор коробки передач перенесен на левый подрулевой «лепесток». Под капотом — бензиновые, дизельные и гибридные силовые установки. Ожидается, что мощность «гибрида» составит от 201 до 268 лошадиных сил.