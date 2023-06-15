Немцы представили новую BMW 5-серии

Новая «пятерка» BMW располагает адаптивной диодной оптикой, спортивной подвеской, полноуправляемым шасси, системой подавления кренов и другими «фишками». В частности, мультимедийно-развлекательным центром с огромным дисплеем в передней панели. Головное устройство обучено ходить в интернет, хранить данные в облачном сервисе, понимать язык жестов и многое другое.
Свежая BMW 5-серии умеет самостоятельно ускоряться и тормозить, перестраиваться и соблюдать дистанцию. Причем для маневров достаточно лишь посмотреть в боковое зеркало, и автомобиль автоматически пересечет разметку.
Силовая линейка представлена бензиновыми и дизельными моторами с четырьмя и шестью цилиндрами, а также гибридами и полностью электрическими версиями.
На первоначальном этапе продаж авто будет предлагаться с двигателями, работающими в мощностном диапазоне от 197 до 258 л. с. Трансмиссия — восьмискоростной «автомат». Привод — передний или полный.
Позднее ожидается дебют электромодификации i5 M60 xDrive с установкой, выдающей 601 л. с. и 820 Нм тяги, что позволит седану разгоняться до первой «сотни» с места всего за 3,8 секунды.
Продажи новинки стартуют осенью 2023 года. О ценах будет объявлено дополнительно.