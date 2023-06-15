Немцы представили новую BMW 5-серии

Силовая линейка представлена бензиновыми и дизельными моторами с четырьмя и шестью цилиндрами, а также гибридами и полностью электрическими версиями.

На первоначальном этапе продаж авто будет предлагаться с двигателями, работающими в мощностном диапазоне от 197 до 258 л. с. Трансмиссия — восьмискоростной «автомат». Привод — передний или полный.

Позднее ожидается дебют электромодификации i5 M60 xDrive с установкой, выдающей 601 л. с. и 820 Нм тяги, что позволит седану разгоняться до первой «сотни» с места всего за 3,8 секунды.

Продажи новинки стартуют осенью 2023 года. О ценах будет объявлено дополнительно.