Не только седан: LADA готовит к запуску Vesta NG Sport

На территории LADA Sport, дочернего предприятия АВТОВАЗа, замечены первые семь кузовов новой Vesta Sport, а такой «намек» следует понимать прямо: «подогретая» модификация будет. Причем весьма скоро — кузова уже отправлены на сборку.

И любопытно вот что: судя по всему, в Тольятти решили делать не только «заряженные» седаны, как это было ранее, но и универсалы. «Спортсарай» — отличное решение, которое точно найдет отклик в душах покупателей.

Портал Avtograd news сообщает, что передние крылья, как и в прошлом поколении, будут пластиковыми, по двигателю и ходовой изменений также не планируется: под капотом с высокой долей вероятности останется мотор 21179−77 мощностью 145 сил. А вот по коробке передач ясность еще не наступила: напомним, ранее LADA использовала для спортивных модификаций Vesta «реношную» МКП.