Свежие подробности о Renault Sandero нового поколения

Отказ от российских поставок углеводородов в тандеме с чудовищно дорогими, но демократическими американскими не дают европейским автопроизводителям покоя. Право обладания и перемещения на личном автомобиле дорожает день ото дня, поэтому широким массам свободолюбивых граждан Евросоюза требуется сверхдешевый электрокар. И такое решение, кажется, найдено.

Dacia Sandero, продававшийся в России под брендом Renault, переходит на батарейки. Уже в следующем поколении, выпуск которого намечен на 2027 или 2028 год, модель станет «электричкой», о чем сообщает британский портал Autocar, ссылаясь на генерального директора Dacia Дени Ле Вота.

Вероятность сохранения ДВС в тандеме с гибридной установкой остается, однако полноценной бензиновой или дизельной версии не подразумевается. Более того: электрический Sandero должен остаться бюджетным, чтобы сохранить свои позиции лидера класса. А для этого придется пойти на ухищрения.

Ле Вот прямо сказал, что Dacia не будет стремиться к быстрой зарядке и большим пробегам, а выберет максимально дешевую натриевую батарейку. И в оправдание менеджер привел статистику «электропервенца» Dacia Spring EV, на которых водители проезжают в среднем всего около 16 км в день.