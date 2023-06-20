В сети появились первые фотографии серийного кроссовера Livan 7

Власти Поднебесной выдали разрешение на конвейерное производство кросс-купе Livan 7. Его длина — 4690 мм, ширина — 1892 мм, высота — 1650 мм, а размер колесной базы равен 2775 мм. То есть он чуть длиннее и шире уже упомянутой Tugella.

Внешне «семерку» можно отличить по крупной полосе светодиодов, идущей через всю переднюю часть, а головную оптику интегрировали в передний бампер. Похожее решение мы уже видели на Hyundai Santa Fe. Также на изображениях хорошо различимы выдвижные дверные ручки, а по низу проходит обвес из неокрашенного пластика.

В движение Livan 7 приводит электромотор отдачей 245 л. с. Привод пока только передний — версия со всеми ведущими еще проходит испытания. Что касается батареи, то есть два варианта: никель-марганец-кобальтовая и железо-фосфатная. Пробег на одной зарядке — 550 и 750 км соответственно.

Напомним, что Livan уже вышел на российский рынок. Сейчас дилеры продают кроссовер X3 Pro, позже появится седан S6 Pro, а затем придет очередь и электрокаров. Одним из них, возможно, станет Livan 7.