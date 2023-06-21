Китайский завоз на миллиард: импорт машин из КНР бьет рекорды

Около 171 500 транспортных средств — такова интегральная оценка данных различных источников о количестве ввезенных в Россию иномарок за январь-май 2023-го. Это почти в пять раз больше, чем в 2021 году, когда на российском рынке присутствовал полный набор европейских, японских и корейских автобрендов. По сравнению с 2022 годом импорт вырос в 2,7 раза.

Сейчас львиная доля ввозимого — 70,5% машин — продукция марок из Поднебесной. В минувшем апреле «китайцы» поставили рекорд: в Россию их ввезли почти на 1 млрд. долларов! Всего же с начала года объем такого импорта в денежном выражении составил 3,6 млрд. долларов. Доля китайских марок в импорте новых легковушек и кроссоверов в Россию выросла с 17% до 46%, подсчитал «Коммерсант».

Данные о суммарном ввозе в Россию новых авто за пять месяцев позволяют с большой долей уверенности предположить, что по итогам года он составит примерно 410 000 единиц. При условии, что в экономике и политике нашей страны и мира не произойдет существенных перемен. С учетом того, что российские автозаводы в 2023-м планируют собрать в общей сложности 550 000—600 000 легковых ТС, предложение на отечественном авторынке по итогам текущего года имеет все шансы достигнуть цифры в 1 млн. штук.