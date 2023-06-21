Omoda рассекретила сроки появления в России нового необычного кроссовера

Фото производителя
Китайцы анонсировали выход на российский рынок первого в истории марки Omoda электрокара. Речь идет о кроссовере Omoda C5 EV, который поступит в свободную продажу в четвертом квартале 2023 года.
Лика Затворная

Производитель позиционирует кроссовер Omoda C5 EV не только, как «экологичный, но и создающий новый образ жизни для потребителей, желающих познакомиться с технологиями будущего, доступного в настоящем». Согласитесь: звучит амбициозно. Особенно учитывая тот факт, что электромобили в нашей стране популярностью не пользуются. Впрочем, это не отбирает у бренда права иметь такую модель в портфеле ради имиджа.

Между тем, одноименный кроссовер с традиционными двигателями внутреннего сгорания завоевал в России невероятную популярность. Спрос на автомобиль позволил марке попасть в «топы» продаж, причем каждый третий реализованный на рынке кроссовер оказался полноприводным. Так, по итогам мая доля AWD составила 34,5% от общего объема проданных Omoda C5.

Кстати, помимо электрической версии С5 семейство «омодных» моделей вскоре пополнит городская «зажигалка» с шильдиком GT. Подробнее о ней можно узнать здесь.

новинки рынка, автопродажи, авторынок, дилеры, автозаводы, новая модель, кроссоверы, купить машину, китайские авто, электромобили
21 июня 2023
290