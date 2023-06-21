«Урал» представил внедорожную «Скорую помощь»

Реанимационный автомобиль на базе капотного грузовика «Урала Next» — это абсолютно автономный пункт оказания медицинской помощи, позволяющий врачам делать свою работу независимо от внешних условий и наличия какой-либо дополнительной инфраструктуры. Высокий борт — не помеха: больного в кузов доставит специальный подъемник, а само термостойкое отделение, созданное из пяти слоев утеплителя, оснащено всем необходимым медицинским оборудованием.

Реанимобиль представляет собой могучий внедорожник с колесной формулой 6х4 или 6х6, приводимый в движение рядным 6,7-литровым шестицилиндровым турбодизелем ЯМЗ−536 мощностью 312 л. с. Трансмиссия — 9-ступенчатая «механика» ZF или «пятиступка» ЯМЗ. Блокировки — во всех мостах, передаточные числа в трансмиссии — от 1 до 20,38, размерность колес — 425/85/R21. Доедет куда потребуется, одним словом.