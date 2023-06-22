Компактный кроссовер Toyota Corolla Cross приехал в Россию

Объявления о продаже Toyota Corolla Cross на одном из популярных классифайдов обнаружили наши коллеги из «Российской газеты». Самые дешевые и свежие (то есть 2023 года выпуска) кроссоверы оснащаются двухлитровым мотором на 169 л. с., хотя доступны и другие варианты — с 1,8-литровым движком на 140 л. с., а также 98-сильной гибридной установкой. Коробка передач в любом случае — вариатор, привод — передний.

Что касается оснащения Corolla Cross, то оно не огорчит: водитель может рассчитывать на семь подушек безопасности, мультимедиа-систему с девятидюймовым тачскрином, двухзонный климат-контроль, люк в крыше, кожаную отделку кресел. Кроме того, предусмотрены электронные ассистенты комплекса Toyota Safety Sense и масса прочих «плюшек».

Напомним, что в нашей стране Toyota Corolla Cross официально никогда не продавалась, хотя в 2021-м японцы и запатентовали ее дизайн — вероятно, на всякий случай. Те машины, что поступили в продажу сейчас, поставляются, судя по всему, из Соединенных Штатов. Стоит ли их брать? Если не смущает отсутствие заводской гарантии и дооснащения авто «российским пакетом», а также потенциальные проблемы с запчастями, то почему бы нет.