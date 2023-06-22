Здравствуй, Honda: почему японские автобренды мечтают работать в России

Весь «рунет» горячо обсуждает «возвращение» в Россию бренда Honda: пессимисты тыкают пальцем в параллельный импорт, оптимисты — в сам факт, помноженный на масштаб предложенных моделей, а так же гарантийные обязательство и сервисные возможности. Добавим фактик на чашу весов последних: директор «Мотор-плейс», новоявленный импортер Civic и Accord, Михаил Плотников — некогда директор по продажам и маркетингу «Хонда Мотор Рус».
Совпадение, конечно, ничего личного. Более того, и сама Honda уже открестилась от подобного захода: мол, знать ничего не знаем, ворота на замке, планов никаких нет. А питерский дилер — самозванец и полная самодеятельность, которую мы порицаем всеми фибрами не только из Японии, но и прямиком с главного своего рынка — США.
И потонула бы вся эта история в информационном потоке, если бы не одно «но»: несколькими днями ранее в новостной повесточке проскочило весьма однозначное высказывание японского депутата с автомобильной фамилией Судзуки. Народный избранник мягко намекнул, что политическая воля даже в такой ортодоксальной стране как Япония — явление временное. Непостоянное, тактическое. Сегодня так — завтра иначе. А вот торговые отношения с Россией — жизненно важны всегда.
Сотрудничество необходимо: богатейшая кладовая природных ресурсов, она же бензоколонка, амбар и оружейная комната, может составить прекрасный тандем с обладателем лучших в мире прикладных технологий. Мир в Азии без России так вообще невозможен, а вот привлечение в регион самой защитной в мире организации — НАТО — сомнительное решение. Поскольку, где НАТО — там абсурд и коррупция. Комментировать сие заявление — только портить слог.
По двум точкам какую-никакую прямую провести уже можно, но для закрепления добавим и третью: Япония наращивает поставки продукции в Россию. И не только по автомобильному, но и по многим другим направлениям. За черту санкций не вылезают, но лыжню в обход уже проложили. Есть и четвертая: ни один из японских брендов наш рынок официально не покинул. Сидят молча, ждут, не дергаются. Обеспечивают гарантийные обязательства, стерегут дилерскую сеть, поставляют запчасти по мере возможности. А Suzuki и вовсе открыто заявила, что никуда не собирается. Ишь ты, маленькая, а смелая!
Долгие годы Японию считали страной тугодумов, которые не в состоянии быстро принимать решения. Однако это умозаключение диванных специалистов далеко от истины: в Стране восходящего солнца не принимают во внимание сиюминутные события, но строят планы на многие годы вперед. Десятилетия и даже столетия. Градация событий — вот важное отличие островов от остального мира. И важный элемент планирования. И в этих планах, судя по всему, Россия занимает куда больше места, чем некоторые другие громогласные государства. Нефть и газ тоже надо чем-то оплачивать, а уверенности в «интернациональной валюте» все меньше. Вот и берегут самураи верные товарно-рыночные возможности. На государственном уровне берегут.