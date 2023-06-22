Здравствуй, Honda: почему японские автобренды мечтают работать в России

Весь «рунет» горячо обсуждает «возвращение» в Россию бренда Honda: пессимисты тыкают пальцем в параллельный импорт, оптимисты — в сам факт, помноженный на масштаб предложенных моделей, а так же гарантийные обязательство и сервисные возможности. Добавим фактик на чашу весов последних: директор «Мотор-плейс», новоявленный импортер Civic и Accord, Михаил Плотников — некогда директор по продажам и маркетингу «Хонда Мотор Рус».

Совпадение, конечно, ничего личного. Более того, и сама Honda уже открестилась от подобного захода: мол, знать ничего не знаем, ворота на замке, планов никаких нет. А питерский дилер — самозванец и полная самодеятельность, которую мы порицаем всеми фибрами не только из Японии, но и прямиком с главного своего рынка — США.

И потонула бы вся эта история в информационном потоке, если бы не одно «но»: несколькими днями ранее в новостной повесточке проскочило весьма однозначное высказывание японского депутата с автомобильной фамилией Судзуки. Народный избранник мягко намекнул, что политическая воля даже в такой ортодоксальной стране как Япония — явление временное. Непостоянное, тактическое. Сегодня так — завтра иначе. А вот торговые отношения с Россией — жизненно важны всегда.