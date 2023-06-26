Иранская Kerman Motor предложит россиянам дешевый седан JAC J4

Компактная «четырехдверка» JAC J4 вполне могла бы составить конкуренцию отечественной LADA Vesta, а также Kaiyi E5 и прочим «китайцам», прорвавшимся в востребованный, но пустой, по сути, сегмент. Модель комплектуется 1,5-литровым бензиновым мотором мощностью 113 л. с., работающим в паре с пятиступенчатой «механикой» или вариатором. Привод — разумеется, только передний.

Kerman Motor производит JAC J4 (в КНР эта модель называлась JAC Heyue A30 и выпускалась в 2012—2019 годах) уже несколько лет, причем с 2022-го — в рамках лицензионного соглашения с китайцами. По данным telegram-канала «Автопоток», доля иранских запчастей в этой машине достигает 70%, а в ближайшее время автостроитель представит свой собственный автомобиль, разработанный на той же базе. Его кодовое название — Kerman PS1.

Остается лишь добавить, что ни ориентировочные цены, ни даже примерные сроки начала российских продаж иранского JAC J4 пока не называются.