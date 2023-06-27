Первые внедорожники BAIC BJ40 сошли с конвейера завода «Автотор»

У BAIC все идет строго по плану: первые экземпляры BJ40, разошедшиеся по дилерским центрам, компания импортировала из Китая, а теперь она приступила к локализации модели. Несколько внедорожников уже сошло с конвейера калининградского завода «Автотор» в тестовом режиме, подготовка к серийному производству завершается. Оборудование почти настроено, персонал почти обучен.

BAIC BJ40 сражается за внимание потребителей в сегменте среднеразмерных «рамников», где его главным конкурентом является Tank 300 — крайне неоднозначная модель. «Китайский Wrangler» оснащается двухлитровым бензиновым турбомотором на 225 л. с., восьмиступенчатым «автоматом» и, разумеется, системой полного привода. Помимо серьезного внедорожного потенциала, он может порадовать съемными боковыми панелями и крышей.

Напомним, что кроме BJ40 в российской модельной линейке BAIC также присутствуют компактные седан U5 Plus и кроссовер X35. Причем за них просят вполне вменяемые по нынешним меркам деньги: так, четырехдверка предлагается по цене от 1 699 900 рублей, а паркетник — от 1 698 900 целковых. В обозримом будущем китайцы также привезут среднеразмерные Х7 и Х5, более крупный внедорожник BJ60 и электромобили.