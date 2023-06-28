Kaiyi E5 в новой дешевой версии готовится к старту российских продаж

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На официальном сайте бренда Kaiyi появилось описание комплектации Comfort для седана E5. И она должна стать самой доступной не только из-за более скромного набора оборудования. Главное — четырехдверку начнут оснащать механической коробкой передач. Цена такой версии пока неизвестна, но она точно будет меньше нынешнего прайса в 1 959 000 рублей.
Виктор Васильев

Наиболее бюджетный автомобиль не получит светодиодную оптику — сохранят лишь дневные ходовые огни и фонари. 17-дюймовые колеса заменят 16-дюймовыми, а в крыше не будет люка. На приборной панели разместят 3,5-дюймовый монохромный дисплей, вместо системы кругового обзора — одну камеру на корме, а количество динамиков уменьшат с 6 до 4. Тем не менее, в перечне оснащения останутся электрозеркала, кондиционер, передние кресла с подогревом и отделка салона экокожей. Водительское «седло» сохранит электрорегулировки.

Наддувный 1,5-литровый мотор отдачей 147 л. с. останется прежним, но пару ему теперь составит пятиступенчатая «механика». Напомним, что в старших версиях Luxury и Luxury+ идет вариатор.

К сожалению, в пресс-службе «Автотора» порталу «АвтоВзгляд» не смогли рассказать о ценах и точной дате начала продаж. В дилерском центре «Авторусь» — тоже: менеджер лишь подтвердил, что комплектация анонсирована, и машины «скоро появятся». Напомним, ранее говорилось о том, что бюджетная Kaiyi E5 выйдет на отечественный рынок в августе.

А пока прайсы не опубликованы, мы можем, ориентируясь на перечень оборудования, лишь предположить, что китайский седан «скинет» около 100 000 — 150 000 рублей. Это неплохо, хотя обновленная LADA Vesta, основной конкурент Kaiyi E5, просит за себя существенно меньше.

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28 июня 2023
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