Китайские седаны готовы разорвать Россию, Госдума — мозги водителей, а автовладельцы — дилеров: итоги недели

И начнем, пожалуй, с самого яркого эпизода автомобильной жизни страны последних дней — эффектной премьеры среднеразмерного седана Chery Arrizo 8. Новинке, ориентированной на наш рынок, положен турбомотор на 186 сил и семиступенчатый «робот». Привод при этом исключительно передний. И если выбирать модификацию покупателям не приходится, то комплектаций предусмотрено три, одна из которых лимитированная…

А в продолжение китайской темы новость о том, что другой «поднебесный» седан, Kaiyi E5, вот-вот получит более дешевую версию. Механическая коробка передач, 16-дюймовые колеса, крыша без люка, монохромный дисплей на приборке, камера заднего вида вместо кругового обзора. Новой комплектацией разжился и стильный Changan Uni-V. Но, напротив, более богатой. Исполнение DLX подразумевает газовые упоры капота, аудиосистему Sony с десятью динамиками и дополнительные электронные ассистенты.

А вообще китайцы не только насыщают наш авторынок, но и потихоньку «вытягивают» автопром. По данным Росстата, в мае с конвейеров российских автозаводов сошло 42 200 легковых машин — в 11 раз больше, чем в последнем весеннем месяце 2022-го.