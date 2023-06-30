Китайские седаны готовы разорвать Россию, Госдума — мозги водителей, а автовладельцы — дилеров: итоги недели

И начнем, пожалуй, с самого яркого эпизода автомобильной жизни страны последних дней — эффектной премьеры среднеразмерного седана Chery Arrizo 8. Новинке, ориентированной на наш рынок, положен турбомотор на 186 сил и семиступенчатый «робот». Привод при этом исключительно передний. И если выбирать модификацию покупателям не приходится, то комплектаций предусмотрено три, одна из которых лимитированная…
А в продолжение китайской темы новость о том, что другой «поднебесный» седан, Kaiyi E5, вот-вот получит более дешевую версию. Механическая коробка передач, 16-дюймовые колеса, крыша без люка, монохромный дисплей на приборке, камера заднего вида вместо кругового обзора. Новой комплектацией разжился и стильный Changan Uni-V. Но, напротив, более богатой. Исполнение DLX подразумевает газовые упоры капота, аудиосистему Sony с десятью динамиками и дополнительные электронные ассистенты.
А вообще китайцы не только насыщают наш авторынок, но и потихоньку «вытягивают» автопром. По данным Росстата, в мае с конвейеров российских автозаводов сошло 42 200 легковых машин — в 11 раз больше, чем в последнем весеннем месяце 2022-го.
А теперь — к новостям социальным. Глава комитета Госдумы по труду и социальной политике Ярослав Нилов внес на рассмотрение депутатов проект поправок в статью 12.5 КоАП — ту, что наказывает водителей за неправомерную тонировку. Он предлагает отметить штраф за пленку на передних боковых стеклах, применяя его только за «закатанный» лобаш. Но каковы реальные перспективы этой инициативы?
И другое обнадеживающее известие — Верховный Суд фактически разрешил возвращать машины автосалонам даже из-за несерьезных дефектов. У автовладельца из Ярославля на гарантийном автомобиле протерлась обивка водительского сиденья. Дилер проблему устранил, но в скором времени она возникла снова. Тогда герой этой истории потребовал у продавца заменить легковушку на новую и получил, разумеется, отказ…
А что было дальше, вы узнаете, посмотрев наш видеообзор главных событий, который можно найти здесь.