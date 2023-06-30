«Мировая жаба»: элита решила, что машины населению Земли больше не нужны

Экологическая борьба стран «первого мира» окончательно утратила человеческое лицо и четко обозначила цели: битва идет исключительно за деньги, а все крики о защите планеты в целом и озонового слоя в частности — это «грета».
Так, на прошедшем Давосском форуме — ежегодной планерки ведущих бизнес- и политических лидеров со всего света — на котором по умолчанию обсуждаются наиболее острые вопросы современности, зарегистрировали крайне любопытный документ: «Инструмент оценки городской мобильности». В котором прописано, что гражданам частные автомобили более не положены, о чем сообщает Wall Street Journal им. Руперта Ивановича Мердока.
В частности, в документе сказано, что к 2050 году ⅔ населения планеты будут проживать в городах, а значит нужно активнее продвигать электрификацию, общественный транспорт и шеринг. Знакомая методичка, да, москвичи? А это, как вы понимаете, прямой путь к снижению количества личных транспортных средств. Активисты даже привели цифры: вместо 2,1 млрд. авто на планете через 30 лет должно остаться лишь 500 млн.
Ну и делается это, конечно, ради сокращения выбросов в атмосферу, как иначе. Кстати, на самолеты, чей углеродный след намного сильнее, эти ограничения не распространяются. А иначе как люди будут до швейцарского Давоса из той же Америки добираться? Не на электричке же!
Из вышеописанной истории стоит сделать два вывода. Во-первых, какое счастье, что мы более не обязаны участвовать в этом шабаше. И во-вторых, вся методология, в которой участвует слово «экология» — не более чем попытка изменить соотношение сил и договоренностей, перекрыв доходы одним и обеспечив другим.
Проще говоря, перекроить устоявшиеся договоренности в угоду новым интересантам. Электромобили — туда же история, которая может решить достаточно узкий цикл задач, но никогда и ни при каких условиях не перекроет общие потребности человечества. То-то Volkswagen начал сокращать производство электричек! Совпадение? Не думаю…