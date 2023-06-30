«Мировая жаба»: элита решила, что машины населению Земли больше не нужны

Экологическая борьба стран «первого мира» окончательно утратила человеческое лицо и четко обозначила цели: битва идет исключительно за деньги, а все крики о защите планеты в целом и озонового слоя в частности — это «грета».

Так, на прошедшем Давосском форуме — ежегодной планерки ведущих бизнес- и политических лидеров со всего света — на котором по умолчанию обсуждаются наиболее острые вопросы современности, зарегистрировали крайне любопытный документ: «Инструмент оценки городской мобильности». В котором прописано, что гражданам частные автомобили более не положены, о чем сообщает Wall Street Journal им. Руперта Ивановича Мердока.

В частности, в документе сказано, что к 2050 году ⅔ населения планеты будут проживать в городах, а значит нужно активнее продвигать электрификацию, общественный транспорт и шеринг. Знакомая методичка, да, москвичи? А это, как вы понимаете, прямой путь к снижению количества личных транспортных средств. Активисты даже привели цифры: вместо 2,1 млрд. авто на планете через 30 лет должно остаться лишь 500 млн.