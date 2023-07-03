Мечта Остапа Бендера сбылась: в Россию привезли автомобили Buick

Марка Buick на российский рынок не выходила, хотя ее автомобили даже попали в отечественную литературу как символ несбыточной мечты. Остап Бендер в «Золотом теленке» сетовал, что «не может купить даже Бьюик». А ведь в начале 30-х годов в Ленинграде предпринимались попытки наладить производство этих «американцев». Тогда на заводе «Красный путиловец» готовились организовать сборку представительских автомобилей Л−1 на основе американского Buick 32—90, однако в силу ряда сложностей проект не пошел.

Появившийся в российской продаже Buick Excelle — это продукт совместного американо-китайского автопрома. Принадлежит марка корпорации General Motors, которая имеет в КНР совместное предприятие с SAIC Motor.

Седан Excelle спроектирован на платформе Chevrolet Lacetti для внутреннего рынка Китая. Длина машины — 4609 мм, ширина — 1798 мм, а высота — 1486 мм. Колесная база — 2640 мм. Привезенные в Россию по программе параллельного импорта авто оснащены 1,4-литровым турбированным двигателем мощностью 163 л. с., который развивает 230 Нм крутящего момента. Силовой агрегат идет в паре с 6-ступенчатой автоматической коробкой.

Переднеприводный автомобиль неплохо укомплектован. У него есть ABS, система стабилизации ESP, антипробуксовочная система ASR, парктроник, подушки безопасности, легкосплавные диски и прочие опции. Цена на Buick Excelle в России начинается от 2 365 000 рублей.