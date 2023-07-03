Выпуск LADA Niva остановлен из-за лопающихся тормозных шлангов

фото АВТОВАЗ
Целая партия LADA Niva заблокирована на заводских стоянках АВТОВАЗа. Причина в том, что при их сборке могли быть использованы бракованные комплектующие. На предприятии разбираются с возможной неисправностью тормозной системы автомобилей.
Максим Строкер

Свежая партия LADA Niva Legend и LADA Niva Travel задержана службой контроля качества АВТОВАЗа. Сообщается, что вопросы возникли к установленным на автомобилях тормозным шлангам. По неофициальной информации, они могут лопнуть в процессе эксплуатации. В связи с произошедшим отгрузка именно этих машин дилерам не ведется. Их техническое состояние будет проверено, а предприятию предстоит разбирательство с поставщиком некондиционной продукции.

‑ Ни один автомобиль с подобным дефектом не покинет ворота АВТОВАЗа, ‑ сообщает издание Avtograd news.

При этом известно, что у тольяттинцев есть достаточный запас качественных Niva для обеспечения ими фирменной торговой сети.

Представители АВТОВАЗа, с которыми связался портал «АвтоВзгляд», отказались комментировать сообщения о бракованных шлангах на LADA Niva, подчеркнув, что никогда не реагируют на подобные слухи.

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3 июля 2023
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