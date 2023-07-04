JAC привез в Россию новый пикап

Машина получила некоторые изменения в дизайне и серьезные — по части интерьера и опций. В числе последних две подушки безопасности, ESP, круиз-контроль, кондиционер, 7-дюймовый приборный экран, мультимедийка с сенсорным тачскрином (10,4 дюйма), камеры кругового обзора, ксеноновые фары и 18-дюймовые колеса на легкосплавных дисках.

Габаритные размеры как и у предшественника: длина — 5325 мм при колесной базе 3090 мм, грузоподъемность — 900 кг, клиренс — 220 мм. Под капотом могут располагаться — на выбор — 2-литровый дизель (139 л. с., 320 Нм) или бензиновый турбодвигатель объемом 2,4 л (211 л. с., 320 Нм), агрегатированные с 6-ступенчатой МКП. Привод — подключаемый полный с понижающей передачей.

Напомним, что в последнее время китайцы довольно активно осваивают этот не очень популярный у нас сегмент. Так, недавно на рынке появился Changan Hunter Plus (от 3 309 900 ₽), Great Wall объявил российские цены на Poer King Kong (от 2 799 000 ₽). А в прошлом году начались продажи Dongfeng DF6 (от 2 790 000 ₽).