Китайцы сделали свой собственный Leopard

О новейшем кроссовере Leopard 5, официальный выход на рынок которого запланирован на август 2023 года, известно, что он будет стоить не менее 400 000 юаней — то есть от 5 млн. рублей. Пятиметровая машина с кузовом в столь милом олдскульным водителям стиле «уличный ларек» имеет пятиместный салон. Сообщается, что перед водителем располагается большая ЖК-приборка. Салон кроссовера получил чуть ли ни 20-дюймовый монитор мультимедийной системы на месте центральной консоли.

Автомобиль имеет гибридную силовую установку. Обе оси приводят в движение электромоторы, а ДВС работает только на подзарядку аккумулятора. Энерговооруженность новинки эквивалентна 500 кВт (544 л. с.). Разгон с места до 100 км/ч заявлен на уровне 4 секунд. Общий запас хода BYD Leopard 5 — 1200 километров. Регулируемая гидравлическая подвеска кроссовера способна за доли секунды втрое увеличивать жесткость амортизаторов при резком ускорении или замедлении. С ее помощью можно регулировать клиренс авто в пределах 200 мм.

О перспективах появления BYD Leopard 5 на российском рынке пока ничего не известно.