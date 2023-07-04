Стартовали продажи «дешевой» версии кроссовера Geely Tugella

Купе-кроссовер Geely Tugella в новой модификации получил четырехцилиндровый турбированный бензиновый двухлитровый двигатель мощностью 200 л. с. и 8-ступенчатую автоматическую коробку передач. Максимальный крутящий момент в 350 Нм мотор выдает уже с 1800 оборотов в минуту. До 100 км/ч автомобиль ускоряется с места за 7,4 секунды. Напомним, что до последнего времени Tugella можно было приобрести только с 238-сильным бензиновым двигателем в комплектациях Luxury и Flagship.

Стоимость 200-сильной комплектации модели стартует от 3,9 млн. рублей. С учетом всех скидок и trade-in, минимальная цена Geely Tugella с таким силовым агрегатом составит 3,4 млн. рублей. Подробнее о характере новинки читайте в материале портала «АвтоВзгляд» с отчетом о тест-драйве кроссовера.